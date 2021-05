Covid, start up dona sapone tracciante a un gruppo di ristoratori

ROMA - "I secondi che salvano vite", il tema scelto per celebrare il 5 Maggio, come ogni anno, la giornata mondiale dell'igiene delle mani voluta dall'OMS, si intreccia con la finalita' di una giovane Start-up italiana nata proprio per aiutare i bambini alla corretta pratica del lavaggio. Un gesto tanto semplice quanto importante che coniugando gioco, impresa, innovazione e sicurezza ha visto nascere "Mark" il primo sapone tracciante al mondo, lanciato sul mercato dalla Start-up Since 2119, di Roma. Mai come adesso, infatti, con il riavvio di tante attivita' occorre rivolgere particolare attenzione all'igiene delle mani e al tempo necessario affinche' la pratica sia svolta correttamente. Mark, sapone tracciante, ideato e prodotto completamente in Italia, ha fatto sua questa battaglia sin dallo scorso anno, quando e' entrato nel mercato. La peculiarita' del sapone Mark e' infatti evidenziare il corretto lavaggio delle mani colorandole mentre si insaponano, per poi risciacquarle fino a eliminare tutto il colore, operazione che richiede circa 40-60 secondi come raccomandato dall'OMS. Quest'anno la giornata mondiale dell'igiene delle mani (World Hand Hygiene Day) cade circa una settimana dopo la tanto attesa riapertura di bar e ristoranti per il consumo in loco. Proprio per celebrare questa ricorrenza, la Start-up Since 2119 produttrice di Mark ha deciso di donare uno stock di Mark a un gruppo di ristoratori selezionati che potranno cosi' mettere il sapone tracciante a disposizione dei propri clienti. L'auspicio e' che la riapertura sia fatta con raziocinio e che si continui a prestare la necessaria attenzione alla corretta igiene delle mani. Riaprire per non chiudere piu'. Questi i ristoranti che hanno aderito all'iniziativa: La Baia - Via Silvi Marina, 1 - Fregene (Rm); Le Sicilianedde - Viale dei Parioli, 35 - Roma; Martella - Via Chiesa Conservatorio, 10 - Avellino; Nonna Betta - Via del Portico D'Ottavia, 16 - Roma; Rataná - Via Gaetano de castillia 28 - Milano; San Mauri' - Via S. Maurilio, 4 - Milano. . fsc/com 04-Mag-21 12:07