Vaccini, dal 17 maggio via libera alle prenotazioni per i 40enni

ROMA - Da lunedi' 17 maggio le Regioni potranno avviare le prenotazioni vaccinali anche per gli over 40. La struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo ha infatti inviato una lettera alle Regioni e alle Province Autonome nella quale si spiega che "per consentire una migliore programmazione si da' facolta' di avviare le prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero nati nel 1981". Secondo quanto si apprende, la missiva ribadisce comunque "l'assoluta necessita' di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di eta' over 60, cittadini che presentano comorbilita', fino a garantirne la massima copertura". . sat/red 12-Mag-21 19:33