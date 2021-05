A Garattini premio dei Lincei, Fnomceo "Riconoscimento a scienza medica"

ROMA - L'Accademia Nazionale dei Lincei ha assegnato al professor Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, il Premio nazionale Presidente della Repubblica per il 2021, in riconoscimento del "ruolo assai importante nell'indirizzare attraverso le sue attivita' molta della ricerca biomedica applicata alla salute e dell'impegno sociale svolto a livelli diversi, che ne fanno un esempio e un punto di riferimento nel Paese". "Felicitazioni, da parte del Comitato Centrale della FNOMCeO e mio personale, al collega Silvio Garattini, insignito oggi, da parte dell'Accademia dei Lincei, del prestigioso Premio Nazionale Presidente della Repubblica 2021", commenta il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, che ha appreso la notizia durante il Comitato Centrale di oggi. "Garattini e', nel campo della ricerca biomedica, vero punto di riferimento per il Paese. Il riconoscimento a lui conferito e' anche un riconoscimento per la Scienza medica, del quale nella sua lunga carriera si e' fatto paladino, con le idee e con i fatti, e che e' la chiave per uscire dalla pandemia di Covid-19", aggiunge Anelli. Nel 2018 Garattini aveva tenuto a battesimo, insieme a Piero Angela, Dottore ma e' vero che?, il sito "anti fake news" della Federazione, rivolto ai cittadini. . fsc/com 14-Mag-21 16:30