Vaccini ai 12-15enni, Speranza "Il 28 maggio l'ok di Ema a Pfizer"

ROMA - "Un terzo degli italiani ha ricevuto la somministrazione di una dose, abbiamo protetto in primis le fasce piu' deboli, i fragili e gli anziani. Oggi si pone con grande attualita' la necessita' di andare alle altre generazioni. Avremo circa 20 milioni di dosi a disposizione nel mese di giugno e questo ci consentira' di estendere ad altre generazioni. Ci attendiamo che il 28 maggio Ema possa dare l'ok a Pfizer per la fascia d'eta' 12-15 anni. La vaccinazione per fasce piu' giovani e' strategica, ed e' essenziale in vista del riavvio del prossimo anno scolastico. Attendiamo che Ema ci permetta di costruire una comunicazione che renda consapevole la popolazione". A dirlo il ministro della Salute Roberto Speranza durante il Question Time alla Camera. . tai/sat/red 19-Mag-21 16:31