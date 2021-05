Dl Sostegni bis, Egualia "Serve anche politica industriale lungimirante"

ROMA - "Guardiamo con favore e interesse al Dl Sostegnio Bis varato dal Governo Draghi, perche' mostra segnali d'attenzione all'industria del farmaco. Tuttavia non possiamo non manifestare preoccupazione come comparto dell'off patent che ha pronti investimenti e progetti per impianti produttivi destinati ai farmaci essenziali - al vaglio del Mise - di cui l'Italia ha scarse fonti di approvvigionamento". Enrique Hausermann, presidente di Egualia, commenta cosi' il contenuto del decreto che istituisce tra l'altro il "Fondo ricerca per l'Italia" e introduce un credito d'imposta per le attivita' di R&S su farmaci innovativi, inclusi i vaccini, a fronte di cessioni di licenze non esclusive. "Bene l'attenzione alla ricerca - prosegue Hausermann - ma serve subito una politica industriale lungimirante, non solo sostegni, per non sprecare la lezione che stiamo vivendo con il Covid. Vediamo invece - conclude - che allo stato attuale mancano misure espressamente dedicate al segmento che durante la pandemia ha garantito continuita' grazie al network internazionale". . sat/com 21-Mag-21 16:14