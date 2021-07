Scocca l'ora dell'Italbasket: per Galbiati esordio olimpico

TOKYO - L’attesa è finita. La Nazionale del ct Meo Sacchetti e del vice Paolo Galbiati, attuale allenatore della Vanoli, esordirà a Saitama contro la Germania nel primo impegno del gruppo B al torneo olimpico di pallacanestro. Palla a due prevista per le 6.40 italiane (13.40 giapponesi) in diretta su Rai Due, discovery+ e Eurosport Player. Il match contro i tedeschi segna il ritorno del basket maschile ad una Olimpiade dopo 17 anni.



«È finalmente arrivato il momento di giocare – commenta il ct Sacchetti – e l’esordio non sarà per nulla facile come previsto. Dovremo portare in campo un po’ della gioia che stiamo vivendo al villaggio e che i ragazzi hanno vissuto ieri durante la cerimonia di apertura. Ma dovremo anche essere bravi a mettere da parte tutto il resto una volta che scenderemo in campo. Abbiamo già affrontato la Germania un mesetto fa, ma quel match non può essere usato come termine di paragone perché i due roster non sono neanche lontanamente comparabili. Sarà una partita dura perché la posta in palio, vista la formula del torneo, è già molto molto alta».