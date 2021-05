La Pergolettese frana, manita del Pontedera

SECONDO TEMPO

45' Il triplice fischio dell'arbitro pone fine alla stagione della Pergolettese: la manita (5-1) subita dal Pontedera non fa male, ma è comunque ingloriosa.

30' La gara, ormai, non ha più molto da dire. La Pergolettese prova a salvare l'onore andando alla ricerca del gol, il Pontedera si chiude in difesa, pronto a ripartire

⚽ 4' POKERISSIMO DEI TOSCANI. Giani dal dischetto porta a cinque le reti del Pontedera. Rigore concesso per un atterramento in area di Giani ad opera di Tosi

1' Inizia la ripresa con tre cambi per la Pergolettese: Bakayoko prende il posto di Ceccarelli, Piccardo entra al posto di Girelli e Morello sostituisce Faini

PRIMO TEMPO

44' Traversa di Caponi con un bolide da fuori area

⚽ 36' ANCORA A SEGNO IL PONTEDERA. La coppia Giani-Magrassi confeziona il quarto gol per i toscani. Lancio lungo per Giani, Ceccarelli non arriva a deviare di testa e l'attaccante toscano dalla destra serve Magrassi a centro area: per lui è un gioco da ragazzi mettere la palla in rete

⚽ 30' TRIS DEI PADRONI DI CASA. Magrassi porta a tre le marcature per il Pontedera. Lungo lancio dalla difesa di Pretato per il bomber toscano che, scattato sul filo del fuorigioco, entra in area e non sbaglia sull'uscita disperata di Soncin

⚽ 12' PONTEDERA DI NUOVO AVANTI. Caponi dalla bandierina calcia sul secondo palo dove è appostato libero Risaliti che, liberissimo, insacca senza problemi

⚽ 7' PAREGGIO DELLA PERGOLETTESE. Kanis, servito da un assist di Longo, entra in area e insacca sull'uscita di Angeletti

⚽ 2' PONTEDERA IN VANTAGGIO. Subito in gol il Pontedera con Magrassi che, imbeccato in verticale da Giani, infila Soncin con una conclusione precisa

LE FORMAZIONI

PONTEDERA (3-5-2): Angeletti; Pretato, Risaliti, Ropolo; Benericetti, Benedetti, Caponi, Barba, Vaccaro; Giani, Magrassi.

A disp. Sarri, Milani, Bardini, Benassai, Samprini, Visconti, Parodi, Stanzani, Parretta, Tersigni, Di Furia, Regoli.

All. Maraia Ivan

PERGOLETTESE (4-3-3): Soncin; Girelli, Lucenti, Ceccarelli, Tosi; Palermo, Andreoli, Figoli; Kanis, Longo, Faini.

A disp. Ghidotti, Candela, Bakayoko, Varas, Scardina, Villa, Duca, Morello, Ferrari, Piccardo, Bariti.

All. Fiorenzo Albertini

ARBITRO: Domenico Leone di Barletta

CREMA (2 maggio 2021) - Arriva a conclusione oggi a Pontedera la stagione della Pergolettese. Una stagione compressa e travagliata, per via del Covid, infarcita di turni infrasettimanali e di recuperi, anomala per le limitazioni che hanno tolto la presenza del pubblico e per le rigide imposizioni legate al protocollo sanitario. Pesante e costoso. Al suo campionato, l’équipe cremasca non ha più nulla da chiedere, se non un congedo dignitoso.

