Cremonese, il Cavaliere Arvedi: "Pronto a fare un passo indietro"

CREMONA - Il presidente onorario Cavaliere Giovanni Arvedi e il presidente Paolo Rossi della Cremonese, hanno diffuso una dichiarazione stampa nella quale il Cavaliere Arvedi annuncia di essere disposto a fare un passo indietro qualora vi sia qualcuno disposto a subentrare, garantendo il futuro del club grigiorosso. Di seguito il testo integrale della dichiarazione:

"Lavorare per il bene di una Comunità significa saper andare oltre le critiche sterili, anche se a volte possono essere giustificate,

ed iniziare a lavorare tutti insieme per ricercare un largo e profondo interesse comune. Quanto affermato in premessa vale anche per l'Unione Sportiva Cremonese sempre al centro di costanti e spesso ingenerose critiche pur a fronte di un grande sforzo da parte di tanti che nell'USC operano quotidianamente. Ora che il Campionato è concluso posso annunciare che la Proprietà della USC è disponibile a fare un passo indietro nel caso in cui qualcuno, e sarebbe il benvenuto, si facesse avanti con un programma finanziario e operativo tale da dare certezza e futuro alla nostra tanto amata Cremo. La Proprietà attenderà per un periodo ragionevole le proposte che possono essere inviate, in modo riservato, al Presidente dott. Paolo Rossi, c/o Studio Rossi, via Cadolini 14, 26100 Cremona. Gli unici obiettivi sono il futuro dell'USC ed il bene della nostra Comunità".