Fabio Mian e la Vanoli Cremona ai saluti

CREMONA - Vanoli Basket comunica che l’atleta Fabio Mian, giunto a Cremona l’estate scorsa con un 1+1, ha scelto di esercitare l’opzione di uscita dal contratto per la stagione sportiva 2021/2022. Così la società: "A Fabio, uomo dei record in maglia Vanoli, protagonista di questa storica salvezza, auguriamo il meglio per il finale di stagione in corso, con la speranza che le nostre strade si possano incrociare nuovamente".