Cremonese, la Primavera vola ai playoff: ora si sogna

PORDENONE - Con una prestazione di grande carattere la Cremonese ottiene la matematica certezza di disputare i playoff. La squadra di Elia Pavesi taglia un traguardo storico da quando è stato istituito il campionato Primavera 2 ed a giugno si giocherà la possibilità di salire in Primavera 1 tra i top club italiani. I grigiorossi non hanno rinunciato al loro calcio aggressivo nella gara più importante dell'anno e con un secco 5-1 hanno liquidato il Pordenone. I ragazzi di Pavesi hanno chiuso sul 2-0 il primo tempo e nella ripresa hanno portato a quattro i gol di vantaggio mettendo in ghiaccio la gara.

A metà della frazione la rete della bandiera dei ramarri, alla quale ha risposto Grechi segnando su punizione il quinto gol. La Cremonese con questo successo ha blindato il terzo posto in classifica alle spalle del Parma. Sabato prossimo si chiude la stagione regolare con l'ultimo match in programma a Cremona contro il Chievo. Con i playoff già in tasca gli ultimi 90 minuti della stagione serviranno per cercare il migliore piazzamento in classifica. Come terzi classificati i grigiorossi affronteranno la seconda del girone B. In caso di sorpasso al Parma avranno il vantaggio del fattore campo per ospitare la terza classificata dell'altro girone.