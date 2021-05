Lucia Bacchi: «Mi ritiro dalla pallavolo giocata»

CASALMAGGIORE - Poco meno di un anno fa parlava di ginocchiere appese al chiodo, oggi festeggia con il titolo di mvp in bacheca l'ennesima promozione in A1 conquistata da capitana e da protagonista assoluta. "Mi hanno detto che non era bello finissi con una stagione a metà - commenta Lucia Bacchi pallavolista casalese, fresca di promozione in A1 con la Megabox Vallefoglia - e mi sono lasciata convincere. Scherzi a parte è stata una stagione difficile, faticosa, ma alla fine davvero gratificante. Stavolta però, mi ritiro davvero".

È un addio quindi?

"Dalla pallavolo giocata sì, quest'anno ho davvero tirato al massimo, lavorando la mattina e allenandomi il pomeriggio, facendo trasferte in macchina da sola il giorno della partita perché non potevo staccare prima dal lavoro. La soddisfazione è immensa, ed è stato stupendo chiudere così".