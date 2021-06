Crema 1908 ko (0-1), ma la speranza è ancora accesa

CREMA - Perde 1-0 un opaco (e con grandi problemi di formazione) Crema 1908 in casa del Ponte San Pietro (che si salva). Crema sconfitto ma ancora in corsa per i playoff, con l'obbligo - stante i risultati del turno odierno - di conquistare un punto domenica al Voltini per accedere alla successiva fase.

LA FORMAZIONE DEL CREMA

Ziglioli, Russo, Otabie, Baggi, Torchio, Gianola, Laner, Bardelloni, Poledri, Salami, Tomella. A disposizione Pennesi, Forni, Gerevini, Viviani, Nelli, Ruscitto, Bignami, Campisi, Cocci. All. Dossena.

LA DIRETTA