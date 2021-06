Biesse Arvedi Premac, Michael Belleri in maglia verde

SESTOLA - I corridori della Biesse Arvedi Premac continuano a essere protagonisti del 44° Giro d’Italia Under23. Al termine della quinta giornata, con percorso di 142,5 chilometri da Fanano a Sestola, Michael Belleri ha indossato la maglia verde riservata al leader della classifica dei Gran premi della Montagna. Il corridore della squadra cremonese è stato protagonista nella tappa che ha visto tre GPM, uno di seconda categoria, a S. Antonio di Pavullo, e due di prima categoria, a Poggioraso e Colle Passerino. Insieme al compagno di squadra Riccardo Ciuccarelli, piazzatosi 18° nella classifica finale di oggi, Belleri è stato attivo nella fuga di giornata e l’azione è stata decisiva per la conquista della prestigiosa maglia.

Per Biesse Arvedi Premac un’altra grande soddisfazione, due giorni dopo il grande successo di tappa conquistato da Alessio Bonelli a Cesenatico. La tappa di Sestola è stata vinta da Juan Ayuso del Team Colpack Ballan che è tornato in testa nella classifica generale. Domani è in programma la tappa più lunga da Bonferraro di Sorgà a San Pellegrino Terme che prevede un passaggio nella nostra provincia nel territorio di Soncino, con i corridori in arrivo da Orzinuovi lungo la sp 235 e poi diretti verso Pumenengo. Il passaggio è previsto attorno alle 14.30. Una opportunità per gli appassionati per seguire da vicino lo spettacolo del Giro d’Italia Under23 in cui il team Biesse Arvedi Premac sta recitando un ruolo da protagonista.