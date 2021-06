Canottaggio super: con Bissolati ed Eridanea altri due titoli italiani

GAVIRATE - Grazie a Bissolati ed Eridanea arrivano altri due titoli tricolori per il canottaggio cremonese ai campionati italiani che si sono conclusi a Gavirate. Sono in totale tre i titoli italiani portati a casa da altrettante Canottieri: dopo l’oro della Baldesio nel quattro di coppia Ragazzi, Susanna Pedrola (Bissolati) si laurea campionessa italiana nel singolo Junior, mentre la Canottieri Eridanea balza sul tetto d’Italia grazie all’oro del doppio Junior di Elisa Marca e Alessandra Grasselli. Nella stessa gara bronzo per Anna Scolaro e Giorgia Arata della Canottieri Flora. Tra i risultati di giornata anche l’argento del doppio Junior Baldesio formato da Mario Guareschi e Paolo Gregori. Infine per la Canottieri Flora bronzo nel quattro con Pararowing con Brunelli e Frosi.