Mille Miglia, la classifica dopo la seconda tappa

ROMA - Ieri le auto sono arrivate nella Capitale da Villa Borghese, proseguendo per l’iconica passerella in via Veneto. Termina qui, dopo circa 14 ore di viaggio, la seconda tappa della Mille Miglia 2021. Ha preso il via alle 6,15 di oggi da Roma la terza tappa della 1000 Miglia 2021. È una tappa lunga, che porterà gli equipaggi fino a Bologna, con un percorso di oltre 520 chilometri.

