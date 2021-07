La Cremo presenta Giacchetta: «L'obiettivo è la crescita»

CREMONA - Un mercato che punta a prospetti interessanti ma di qualità, un percorso di crescita che oltre alla struttura societaria dovrà potenziare anche la squadra. Sono queste le due direttrici lungo le quali la Cremonese sta lavorando e che ha illustrato in occasione della presentazione di Simone Giacchetta in qualità di nuovo direttore sportivo al posto di Nereo Bonato.

"La possibilità di confrontarmi con Pecchia e Braida - ha detto Giacchetta - due profili di altissimo livello, è una grande fortuna e da parte mia sarà un percorso agevole. L'idea è quella di creare giusto mix tra esperienza certificata sul campo e l'inserimento di giovani che possano dare contributo importante. Green ed evergreen sono la nostra strada”.

La rosa a disposizione ha tanti buoni giocatori

Quanto alla squadra attuale Giacchetta a sottolineato che “la rosa a disposizione ha tanti buoni giocatori. Il fatto che non tutti abbiano espresso loro valore è un altro discorso ma fa parte della storia di tanti gruppi. Oggi il gruppo rimasto ha un contratto perché c’è stata una decisione di concerto tra allenatore e Braida, e tutti loro partiranno in ritiro. Eventuali cessioni? Sono già state individuate ma ci vuole tempo perché il mercato non è ancora partito. Molto più semplice oggi fare le entrate che le uscite”.