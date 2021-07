Luca Ravanelli rimane alla Cremonese a titolo definitivo

CREMONA - L'U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sassuolo per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Ravanelli. Nelle precedenti due stagioni in grigiorosso il difensore ha disputato 50 partite in Serie B, realizzando 1 gol.

La trattativa si è sbloccata nella giornata di ieri quando il Sassuolo ha proposto la cessione del cartellino del giocatore a titolo definitivo che la Cremonese ha accettato. Sale quindi a 20 il numero di giocatori attualmente sotto contratto nella rosa a disposizione del tecnico Fabio Pecchia.

Nei prossimi giorni però si attendono anche alcune partenze. Una potrebbe essere quella del mediano Samuel Gustfason che è in Svezia per sostenere le visite mediche con l'Hacken. Una volta ottenuto il via libera, il giocatore grigiorosso passerebbe a titolo definitivo al club della serie A svedese. Era stato lo stesso Gustafson a chiedere di potersi riavvicinare a casa.