Pergolettese, c'è Arini: un altro ex Cremo in gialloblù

CREMA - La Pergolettese si assicura il mediano Mariano Arini. Napoletano classe 1987, nella passata stagione Arini ha vestito la maglia dell’Arezzo. In precedenza ha giocato anche con Aversa Normanna, Andria, Avellino, Spal e Cremonese collezionando complessivamente 437 presenze, di cui 187 in serie B, 167 in C e 24 in D. Per lui anche 39 reti.