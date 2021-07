Ferraroni JuVi Cremona, arriva Carlo Fumagalli

CREMONA - La Ferraroni JuVi Cremona comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Carlo Fumagalli; classe 1996, gioca nel ruolo di Play, 189 cm di altezza per 91 kg di peso. Un giocatore dalle indubbie qualità fisiche e tecniche, che si è formato nelle Giovanili dell’Olimpia Milano ed è arrivato a giocare in A2 a Rieti.

Proviene dalla Rinascita Basket Rimini (Serie B) che la JuVi Cremona ha incontrato la scorsa stagione ai play-off.

Queste le sue prime considerazioni fatte, una volta arrivato a Cremona: “Sono felicissimo di essere riuscito a firmare per la JuVi. Prima di parlare con il coach avevo già raccolto informazioni su città e società e ho ottenuto solo riscontri positivi. Poi mi ha chiamato coach Crotti e mi ha convinto immediatamente spiegandomi quale sarebbe stato il mio ruolo e più in generale parlandomi della sua visione del basket. Dall’anno prossimo mi aspetto buone cose sia a livello individuale, sia per la squadra a cui dedicherò tutte le mie energie”.