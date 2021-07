Zanimacchia c’è, colpo della Cremonese

CREMONA - La Cremonese ha acquisito a titolo temporaneo dalla Juventus il diritto alle prestazioni sportive di Luca Zanimacchia.

Nato a Desio il 19 luglio 1998, esterno d’attacco, Zanimacchia, prima di approdare alla Juventus nel 2018, è cresciuto nei settori giovanili di Varese e Genoa.

In bianconero ha maturato una solida presenza in Serie C con la formazione Under 23 (57 presenze e 6 gol in campionato), collezionando anche due presenze in Serie A con la formazione maggiore (esordio a Cagliari nel campionato 2019/20).

Nell’ultima stagione ha vestito i colori del Real Saragozza e con il club spagnolo ha segnato 2 gol nelle 26 presenze in Liga2.