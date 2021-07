Cremonese, arriva Riccardo Collodel

CREMONA - Rinforzo a centrocampo per la Cremonese che ha comunicato l'acquisto a titolo definitivo di Riccardo Collodel, svincolato dal Novara. "Us Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Collodel. Nato a Borgomanero (No) il 10 novembre 1998, Collodel è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Novara. Dopo le esperienze in Serie D al Fiorenzuola e in C alla Vibonese è tornato al Novara dove nelle ultime due stagioni ha giocato 60 partite andando in gol 5 volte". Lunedì Collodel farà parte del gruppo grigiorosso al raduno presso il Centro Arvedi.