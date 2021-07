Cremonese, il sorriso di Zanimacchia neoacquisto grigiorosso

CREMONA - "Confrontarsi con campionati diversi sicuramente aiuta a crescere. Io ne ha frequentati diversi, fin da giovane mi sono calato in tante realtà e credo che questo mi abbia dato una spinta in più. Il passaggio in Spagna è stato un altro passo avanti per la mia crescita, c'erano aspettative e ambizioni che purtroppo non sono state accontentate. Adesso a Cremona potrò confrontarmi con il calcio italiano. Non ci sono molte differenze con la Spagna, forse qualcuna a livello tattico, ma adesso mi cimento in una serie B per crescere ancora. Non mi pongo limiti, punto al massimo".

Il sorriso di Luca Zanimacchia accende la presentazione del primo volto nuovo grigiorosso che accanto al direttore sportivo Simone Giacchetta ha raccontato le sue prime ore con la maglia della Cremonese. "So cosa chiede Pecchia, so che ci sarà da lavorare, ma sono qui per questo".

Nei prossimi giorni la società presenterà anche gli altri voltoi nuovi, ovvero Vido, Okoli e Collodel.