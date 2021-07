Canottaggio: Montesano ai recuperi, domani all’alba tocca a Rodini

TOKYO - Il canottaggio è stata una delle prime discipline sportive a iniziare i Giochi in Giappone. Dopo la finale centrata dal quattro di coppia di Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/Bissolati), è scesa in acqua la casalasca Alessandra Montesano: per lei si allunga la strada perché dovrà passare per i recuperi.



Nella batteria del quattro femminile finisce un’attesa lunga 37 anni e la responsabilità si sente. Polonia e Cina iniziano a fare l’andatura, ma la barca azzurra di Montesano, Valentina Iseppi, Veronica Lisi e Stefania Gobbi non vuole rimanere fuori e pur transitando terza al primo intertempo continua ad attaccare. Nel passaggio ai 1.000 metri le azzurre sono terze incollate alla Polonia ma gli sforzi per cercare di rimontare una posizione sono vani. La barca italiana quindi dovrà conquistare la finale sfruttando i recuperi contro le altre barche escluse nelle batterie.



Questa mattina toccherà anche a Valentina Rodini sul doppio pesi leggeri.