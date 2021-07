La Pergolettese affronta l'Inter campione d'Italia

CREMA - Dopo il forfait dell’Arsenal a causa di alcuni giocatori risultati positivi al Covid-19, l'Inter ha deciso di di rinunciare alla Florida Cup: niente partenza per gli States e torneo rimpiazzato con una serie di amichevoli alla Pinetina. La prima contro la Pergolettese. Un appuntamento di grande prestigio per la società gialloblù. La squadra cremasca scenderà in campo contro i campioni d'Italia il 25 luglio alle ore 18. Proprio lo stesso giorno in cui l'Inter avrebbe dovuto affrontare i Gunners.