Canottaggio olimpico, Valentina Rodini in semifinale

TOKYO - Non ha riservato sorprese la batteria del doppio pesi leggeri che ha centrato il passaggio in semifinale. La barca azzurra formata dalla cremonese Valentina Rodini e Federica Cesarini partiva da favorita grazie al recente titolo europeo messo al collo. Le due azzurre iniziano a fare l’andatura con la Francia alle loro spalle. Primo quarto di gara al comando con un vantaggio esiguo (35 centesimi) sulla Francia. Le transalpine alzano il ritmo ed effettuano il sorpasso sulle azzurre. Ai 1000 metri però l’Italia si riporta davanti alla Francia, mentre dietro gli Stati Uniti si portano in terza posizione davanti alla Svizzera con 1”04 di distacco dall’Italia. Rodini e Cesarini difendono bene la prima posizione fino al passaggio dei 1500 con un vantaggio di 33 centesimi con gli Usa che vanno all’attacco. Gli ultimi 500 metri accendono la competizione: la barca azzurra aumenta i colpi, ma non è abbastanza per evitare il sorpasso della Francia; a quel punto Rodini e Cesarini si preoccupano di controllare la rimonta degli Usa per agguantare uno dei posti utili ad accedere in semifinale. La strategia funziona perché l’Italia difende la seconda posizione per soli 64 centesimi, mentre la Francia vince la batteria.



La competizione si è dimostrata subito tosta, come conferma a fine gara Valentina Rodini: «Sono molto contenta di come è andata la batteria. Abbiamo fatto i primi mille metri molto bene e con un cambio di passo a metà gara che ci ha consentito di rimanere sempre in contatto con le avversarie. Tra le cose a cui dobbiamo stare attente sicuramente c’è il mantenere e migliorare la nostra lunghezza in acqua. Sarà questo uno dei punti su cui ci concerteremo nei prossimi giorni. Nella parte finale, gli ultimi 500 metri in particolare, non abbiamo forzato molto poiché era importante superare il turno e questo lo abbiamo portato a casa».