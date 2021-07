Per la Cremonese subito due big: esordio col Lecce, poi trasferta a Monza

CREMONA - Sarà il Lecce il primo avversario della Cremonese nel campionato di Serie B 2021/22: la sfida d'esordio, il 21 agosto, si giocherà tra le mura amiche dello Zini. Subito un avversario impegnativo per i grigiorossi, dunque, che nelle due giornate successive incontreranno il Monza (in trasferta) e Cittadella. L'ultima avversaria della Cremo sarà il Como (26 dicembre l'andata e 22 maggio il ritorno).

PRIMA USCITA COL PISA 1-1

Oggi la Cremo ha fatto la sua prima uscita stagionale contro il Pisa sul campo di Rovetta (Bergamo). E' finita 1-1, con reti di Marsura e Bartolomei. Quando la squadra ha saputo tenere palla fra i piedi e giocare alta ha messo in difficoltà il Pisa, ma ora tutto questa dovrà essere ripetuto con velocità sempre maggiore.

La Cremonese presenta un undici di partenza collaudato e sulle fasce scende con una certa disinvoltura, ma gli assist in area non portano a conclusioni poco pericolose. Dopo ogni azione Ciofani e compagni si stringono dietro la linea della palla ma al 28’ capitolano sull’assist di Berra dalla destra che pesca lo stacco in anticipo di Marsura che pizzica la palla quel tanto che basta per scavalcare sul palo lontano Carnesecchi e portare in vantaggio i toscani. Nella ripresa Pecchia cambia più di mezza squadra. La Cremonese al 35’ trova il pareggio, tutto sommato giusto e meritato: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Bartolomei trova la conclusione forte e tesa che si infila nell’angolino dove Livieri non può arrivare. Alla gara di Rovetta non hanno preso parte Valeri e Terranova: il primo deve recuperare un affaticamento; il secondo ha rimediato una botta in allenamento. Lunedì la squadra, dopo una domenica di riposo, si raggiungerà Pinzolo con le idee più chiare in testa.

SEGUONO AGGIORNAMENTI