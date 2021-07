Valentina Rodini va in finale col record olimpico

TOKYO - Valentina Rodini vola in finale del doppio pesi leggeri registrando il record del mondo: un'impresa storica per la bissolatina. La finale scatta alle 4.50. Rodini e Cesarini in acqua 4 partono bene e schizzano fuori dai blocchi in scioltezza. A metà gara le azzurre sono terze e cominciano a crescere di colpi. Ai 1500 metri conducono gli Stati Uniti, ma l’Italia è subito dietro e fa partire l’attacco per la prima posizione. Il testa a testa è emozionante, le americane soffrono e cedono nei metri finali. Rodini vola in finale segnando addirittura il record olimpico. Il remo cremonese può ancora coltivare sogni di medaglia.