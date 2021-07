L'attaccante e fantasista Damiano Rinaldini colpo di mercato del Crema

CREMA - Un’altra pedina per l’attacco di mister Stefano Bellinzaghi dopo l’arrivo in nerobianco del centravanti Diego Valenti: il Crema ingaggia la seconda punta Damiano Rinaldini, classe ’95, pistoiese di nascita con quasi 180 presenze in Serie D ed una stagione in Serie C con la Pianese. Piede destro, altezza di 172 centimetri per 65 kg, Rinaldini è un attaccante rapido e dotato di grande fantasia, abituato a lavorare sulla fascia esterna preferibilmente sinistra e sempre pronto ad andare al tiro.

«Sono molto felice di far parte della squadra – commenta il giocatore – e la possibilità di mettermi alla prova in un girone

Il Crema rappresenta una opportunità preziosa per la mia carriera

competitivo e di grande qualità come è quello lombardo rappresenta uno stimolo importante. In questi anni mi sono confrontato con diversi moduli e ruoli ma sicuramente il lavoro da esterno alto costituisce la formula che meglio esprime le mie potenzialità. Amo l’uno contro uno e amo prendere l’iniziativa in campo. Il Crema rappresenta una opportunità preziosa per la mia carriera. Desidero solamente conoscere i miei compagni, allenarmi e impegnarmi al massimo. Insieme alla volontà di misurarmi con la Serie D lombarda il motivo che mi ha portato qui è stato l’atteggiamento del presidente Enrico Zucchi. La sua carica e la sua cortesia mi hanno fatto capire che al Crema potevo trovare un ambiente competitivo e costruttivo. Ho incontrato il mister. Si vede subito che è un uomo di calcio e che apprezza chi, come me, vuole crescere per manifestare al meglio le proprie caratteristiche. Li ringrazio entrambi per la fiducia. Sono qui e voglio dimostrare a tutti il mio valore».