Èpiù Casalmaggiore, Shcherban è la nuova schiacciatrice

CASALMAGGIORE - Si preannunciava un finale di mercato scoppiettante quello della Èpiù Casalmaggiore e la società di via Baslenga sta tenendo fede alle proprie promesse perché, dopo la firma della brasiliana Ellen Braga, approda sul Listone la russa Yana Shcherban, schiacciatrice ricevitrice di caratura mondiale, pilastro della nazionale sovietica sino al 2018 e bandiera della Dinamo Mosca con la quale ha conquistato due scudetti ed una Coppa di Russia. Shcherban, laureata in legge, garantisce una seconda linea impeccabile e dota la formazione di coach Volpini di un elemento davvero di grande rilievo per alzare l’asticella delle ambizioni oltre la salvezza tranquilla cui era fissata prima d’ora.



La giocatrice russa si è presentata ai nuovi tifosi per mezzo di un videomessaggio pubblicato dalla società sui propri canali social. «Ciao sono Yana Shcherban dalla Russia – ha esordito la giocatrice nativa di Frunze, nel Kirghizistan - e sono pronta a far parte del mio nuovo team, la Vbc Casalmaggiore. Questa è la mia prima esperienza in Italia ma spero che potremo raggiungere tutti i traguardi che ci siamo prefissati. Ci vediamo presto sui campi da gioco. Ciao!».



Il sestetto titolare di Casalmaggiore ora è quasi completato e manca solo l’ufficializzazione dell’opposto per chiudere il cerchio e capire con quale formazione si presenterà ai nastri di partenza la Vbc, il 10 ottobre, nell’esordio contro Scandicci. Peraltro, all’indomani della stesura dei calendari della A1 di volley femminile ecco emergere le concomitanze con tra Vbc e Vanoli per il PalaRadi: il 24 ottobre, giorno del big match casalingo con l’Imoco la Vanoli ospita Brindisi; il 23 gennaio sono in programma Vbc-Roma e Vanoli-Venezia mentre il 13 febbraio Vbc-Firenze e Vanoli-Napoli. Si andrà verso l’anticipo del volley, dati i tempi di posa del taraflex.