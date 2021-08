Cremonese, presi Meroni dal Sassuolo, Gaetano dal Napoli e Fagioli dalla Juve

CREMONA - Due importanti novità di mercato nell'ultima giornata di contrattazioni, da parte della Cremonese che porta a Cremona il difensore Andrea Meroni, Gianluca Gaetano e Nicolò Fagioli. Di seguito i comunicati del club grigiorosso.

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con la formula del prestito annuale da U.S. Sassuolo Calcio il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Meroni. Centrale di difesa, classe 1997, Meroni è nato a Monza e nelle ultime tre stagioni ha militato nel Pisa, collezionando 56 presenze in campionato. In carriera Andrea ha vestito anche le maglie di Empoli, Cosenza e Paganese."

"U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con SSC Napoli per il tesseramento in prestito temporaneo del calciatore Gianluca Gaetano. Gaetano indosserà così per la terza stagione consecutiva la maglia grigiorossa. Con la Cremonese finora è sceso in campo 51 volte tra campionato e Coppa Italia, realizzando 10 reti e servendo 6 assist ai compagni".

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con la formula del prestito annuale da Juventus F.C. il diritto alle prestazioni sportive di Nicolò Fagioli. Classe 2001, per Nicolò si tratta di un ritorno in grigiorosso, in quanto aveva già vestito la maglia della Cremo ai tempi delle giovanili, dal 2012 al 2015, anno in cui si è trasferito nel vivaio bianconero".

Duer entrate ed una uscita: la Cremonese ha infatti annunciati di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Fabio Ceravolo al Calcio Padova Spa.