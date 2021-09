Pergolettese, Guiu Vilanova illude. Ma il Padova vince 2-1

PADOVA - La Pergolettese culla per 78 minuti il sogno di uscire con i tre punti dallo stadio Euganeo. Nel finale, però, il Padova ribalta il risultato andando a segno due volte con la vistosa complicità della difesa cremasca. I gialloblù passano in vantaggio al 14' della ripresa con Guiu Vilanova, bravo a sfruttare un rimpallo su cross di Morello. I padroni di casa trovano il pareggio con un colpo di testa di Della Latta, lasciato solo a centro area, e a pochi minuti dalla fine completano la rimonta con un'altra zuccata, stavolta di Biasci, su uscita a vuoto di Soncin. Finisce 2-1 per l'invincibile armada capitanata dal tecnico Pavanel: per la Pergolettese di mister Lucchini è la seconda sconfitta in due partite.

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Kirvan, Valentin, Monaco, Curcio; Saber (16'st Busellato), Ronaldo (25'pt Settembrini), Della Latta; Chirico’ (29'st Terrani), Nicastro (1'st Ceravolo), Jelenic (1'st Biasci).

A disp. Donnarumma, Fortin, Gasbarro, Pelagatti, Vasic, Andelkovic, Bifulco.

All. Pavanel Massimo



PERGOLETTESE ( 4-3-3): Soncin; Girelli (37' st Nava), Lucenti (38' Ferrara), Lambrughi, Villa; Varas (9'st Perseu), Arini, Zennaro; Bariti (27'st Verzeni), Guiu Vilanova (27'st Cancello), Morello.

A disp. Galeotti, Alari, Bresciani, Vitalucci, Moreo, Mercado, Fonseca.

All. Lucchini Stefano



ARBITRO: sig. Fiero di Pistoia



AMMONITI: Saber, Nicastro, Curcio, Guiu Vilanova, Perseu, Soncin, Kirwan, Lucenti