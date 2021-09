Vanoli, esordio casalingo contro l'Ojm Varese di Alessandro Gentile

CREMONA - La Vanoli va di corsa e lo ha fatto anche ieri mattina all’aeroporto di Alghero... Perché se in campo la sera prima contro la Dinamo Sassari avevamo visto i biancoblù brillanti e atletici, il giorno dopo hanno dovuto usare le stesse finte per liberarsi delle persone in coda. Un forte rallentamento in aeroporto nel settore imbarco bagagli ha fatto saltare ogni programma con la conseguenza che l’aereo Ryanair, in direzione Bergamo, ha dovuto aspettare in pista l’arrivo della Vanoli prima di alzarsi in volo con una trentina minuti di ritardo. Ritardo che in campo sembra invece non esserci vista l’ottima partita disputata contro la Dinamo. Uno stato di forma già interessante per essere solo alla prima partita ufficiale della stagione. Lo stesso che si spera venga confermato anche questa sera nella seconda gara di Supercoppa contro Varese al PalaRadi alle ore 18.30. Sarà di fatto la prima occasione per il popolo biancoblù di vedere la nuova squadra, dopo che di fatto quella scorsa non l’ha mai incontrata a causa della pandemia. Questa sera al palazzetto potranno entrare poco più di mille persone. Per adesso la risposta alla riapertura delle strutture è stata oggettivamente un po’ freddina, vedremo se Poeta e compagni riusciranno a scaldare gli animi qua a Cremona.



Di certo si riparte da una buona base. La squadra è molto cambiata rispetto allo scorso anno ma è riuscita a mantenere la stessa frequenza dal punto di vista mentale. Contro Sassari abbiamo visto aggressività, buone difese e soprattutto quella voglia di buttarsi a terra per recuperare ogni pallone. Certo, mancano ancora tre giocatori chiave come Harris, Miller e McNeace, ma le fondamenta sembrano quelle giuste. Anche i nuovi hanno dato l’impressione di essere già a loro agio. Sanogo e Agbamu non saranno pivot affermati, il primo non lo è nemmeno di ruolo, ma hanno dimostrato di avere la faccia giusta. Mani non educatissime ma una grande energia e una buona attitudine alla difesa. Lo stesso Tinkle, nonostante sia ancora un po’ arrugginito, ha corso bene il campo e ha dimostrato di avere un’ottima meccanica di tiro da tre punti. A prima vista l’impressione è quella di un Peyton Aldridge con qualche freccia in più nella faretra (e più grazia nei movimenti). Spagnolo avrà tempo per togliersi di dotto un po’ di tensione, ma la testa è quella giusta. E alle spalle dei nuovi ci sono l’intramontabile Peppe Poeta e David Cournooh, oltre a un Andrea Pecchia molto solido nonostante una condizione non ancora ottimale. Bene hanno fatto i giovani, che con il passare degli anni sono sempre meno giovani sotto ogni punto di vista. Personalità, faccia tosta, un lavoro partito da lontano ma che sta dando i frutti sperati.

Poi c’è lui, coach Paolo Galbiati, uno con le idee chiare e con una voglia pazzesca di trasmettere pallacanestro ai suoi giocatori. A 45’ dall’inizio della prima partita era in campo in tshirt e pantaloncini con la palla in mano a spiegare finte e movimenti al giovane Spagnolo. Uno che non ha paura di sporcarsi le mani. Bene così.

Dall’altra parte della barricata questa sera ci sarà Varese. Un derby storico e sempre particolare per il general manager Andrea Conti che a Cremona ci vive, ha giocato ed è partito come dirigente.

BIGLIETTERIA APERTA

La Vanoli comunica che oggi, in occasione del match di Supercoppa con Varese, la biglietteria del PalaRadi sarà aperta dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 17:00 all'inizio del match. Vendita online attiva su vivaticket.it

Tre le fasce di prezzo in base al settore: Curva: 10€; Gradinata numerata: 15€; Tribuna Vanoli Casa e Ospiti, Settore bianco/giallo/marrone: 20€.