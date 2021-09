Esordio amaro per il Crema 1908, a Sona ko di misura (0-1)

CREMA - Esordio amaro per il Crema. La squadra di Bellinzaghi cade a Sona per 1-0, rete decisiva segnata al 5' del secondo tempo da Marchesini con un colpo di testa. Nel primo tempo, molto equilibrato, gol annullato a Baggi per fuorigioco e grande parata del portiere veronese su Balla. Nella ripresa, molto meglio gli ospiti e nessuna reazione della compagine cremina dopo la rete subita. Mercoledì sera si torna in campo per la Coppa Italia. A Lodi alle 20.30 il derby col Fanfulla.