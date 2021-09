Cremonese-Perugia: 0-2 (secondo tempo)

SECONDO TEMPO

6' - Buonaiuto dal limite: la palla si spegne a lato

5' - Ferrarini ci prova dalla distanza: bolide largo

1' - Pecchia ridisegna la Cremo: Zanimacchia per Vido, Ciofani per Valeri e Buonaiuto per Bartolomei. Nel Perugia Sgarbi prende il posto di De Luca

PRIMO TEMPO

46' - Tacco al volo di Di Carmine su cross di Castagnetti: Chichizola non si fa sorprendere e blocca il pallone

41' - PERUGIA IN 10. Zanandrea (all'esordio in Serie B) rimedia il secondo giallo per una trattenuta su Baez

39' - Matos non sfrutta il filtrante delizioso di Ferrarini e conclude a lato

37' - Giallo anche per Vido

36' - Ammonito Lisi

31' - Cartellino giallo per Zanandrea

⚽ 29' - RADDOPPIO OSPITE. A segno Zanandrea, che buca Carnesecchi - stavolta tutt'altro che impeccabile - con un piatto sinistro sul primo palo

27' - La scena si ripete: De Luca si presenta da solo davanti a Carnesecchi che devia prodigiosamente la palla in angolo. Anche in questo caso l'azione era scaturita da un fuorigioco

26' - Gol annullato al Perugia. Ping pong in area dopo un'altra super-parata di Carnesecchi, ma c'erano due perugini in offside

22' - Baez fallisce un'occasione ghiottissima da centro area spedendo alle stelle il rasoterra dalla destra di Bianchetti

⚽ 14' - PERUGIA IN VANTAGGIO. Tiro sbagliato di De Luca che serve involontariamente Lisi, lesto a piazzarla alle spalle di Carnesecchi

13' - TRAVERSA DI BARTOLOMEI. Botta su punizione di Bartolomei che centra il montante

11' - Miracolo di Carnesecchi su conclusione violenta di Matos. Azione viziata da un fuorigioco, ma il numero 1 grigiorosso si conferma in stato di grazia

6' - Ammonito Castagnetti per una trattenuta

5' - Baez al volo dal limite su assist Di Carmine: paratona di Chichizola

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE: Carnesecchi, Sernicola, Bianchetti, Ravanelli, Valeri, Bartolomei, Castagnetti, Fagioli, Di Carmine, Vido, Baez. All: Pecchia

PERUGIA: Chichizola, Ferrarini, Angella, Zanandrea, Segre, Burrai, Curado, Lisi, De Luca, Matos, Kouan. All. Alvini