Il Team Crema vola in finale nel Pasquini

CREMA - Il Basket Team Crema riesce a superare per la prima volta una formazione di serie A1 e domani affronterà nella finale del Memorial Pasquini alle ore 20.30 il Geas, che ha battuto Castelnuovo con un netto 82-44, in una sorta di rivincita contro le sestesi dopo la finale di Coppa Lombardia di soli sette giorni fa. Nel pomeriggio il Brixia ha vinto il Memorial Spinelli per Under 17 davanti a Geas e Team Crema. Domani alle 15 in campo le Under 19 con Crema, Faenza e Ororosa.

Crema 70

Faenza 62

Basket Team Crema: D’Alie 11, Nori 6, Conte 20, Capoferri 12, Leonardi 4, Caccialanza 5, Parmesani ne, Rizzi 3, Pappalardo 3, Vente 6, Guerrini ne, Melchiori ne. All. Diamanti.

Faenza: Franceschelli 15, Schwienbacher 4, Cappellotto 7, Cupido 7, Llorente 7, Davis 10, Porcu 12. All. Sguaizer.

Arbitri: Pansecchi e Sordi.

Parziali:18-15, 41-30, 56-50.