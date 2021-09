Pergolettese, pareggio di rimonta: con la Virtus Verona è 2-2

CREMA - Il 2-2, strappato con orgoglio rabbioso dopo il doppio svantaggio, sta stretto ad una Pergolettese che domina per larghi tratti la Virtus Verona. La squadra di Lucchini gioca ad alto ritmo, mantenendo costantemente il controllo del pallone ed esibendo un buon fraseggio. Eppure dopo 55 minuti si trova sotto per 2-0: gli ospiti passano in vantaggio al 28' con un calcio di rigore di Pittarello per un presunto fallo di mano in area (contestatissimo dai gialloblù) e raddoppiano in avvio di ripresa con Zugaro che raccoglie a centro area un tocco sfortunato di Alari e insacca alle spalle dell'incolpevole Galeotti.

La reazione della Pergolettese è veemente. Al 63' accorcia le distanze con Varas su penalty concesso per una spinta su Arini e 5 minuti dopo agguanta il pari con un colpo di testa di Vitalucci. Ci sarebbe tempo e modo per il sorpasso, ma i gialloblù non riescono a trovare il colpo vincente: prodigiosa la parata di Giacomel a un minuto dalla fine su un colpo di testa da distanza ravvicinata di Guiu Vilanova.

IMMAGINI: FOTOLIVE