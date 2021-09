Vicenza-Cremonese: 0-0 (primo tempo)

PRIMO TEMPO

20' - Occasione Vicenza: Diaw in anticipo su Okoli non riesce a deviare in porta

17' - Cross teso in area di Zanimacchia, Gaetano non arriva sul pallone

15' - Primo quarto d'ora senza emozioni

10' - Meglio i grigiorossi, anche se i portieri restano inoperosi

9' - Giallo per Calderoni per una strattonata su Zanimacchia

5' - La Cremo punge sulle fasce con Zanimacchia e Buonaiuto, ma per ora non riesce a concludere

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VICENZA: Grandi; Di Pardo, Pasini, Cappelletti, Calderoni; Zonta, Rigoni, Ranocchia; Proia; Diaw, Meggiorini. All. Brocchi

CREMONESE: Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Meroni, Crescenzi; Fagioli, Castagnetti; Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani. All. Pecchia