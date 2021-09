Domaneschi, il baby prodigio

San GIOVANNI IN PERSICETO - Un’altra giornata speciale e magica dei nostri giovani che continuano ad appassionare, lontani dai riflettori ma determinati a far crescere il boccismo cremonese. Luca Domaneschi vince il 9° Gran Premio città di Persiceto, gara nazionale organizzata dalla bocciofila Persicetana e valida come nona tappa del circuito Prestige Juniores.

Mancano tre tappe alla conclusione del circuito Prestige (la prossima il 3 ottobre a Venezia) e Domaneschi, con il successo sulle corsie emiliane, si porta in seconda posizione nella classifica generale alle spalle del marchigiano Giacomoni.