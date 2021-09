'Voglio vincerle tutte'

CREMONA - Conto alla rovescia per l’Agribertocchi Orzinuovi che domenica farà il proprio esordio nel campionato di A2 di pallacanestro ospitando Torino. A fare il punto, al termine di una preseason ricca di impegni è il coach orceano Fabio Corbani, uno dei più esperti dell’intero campionato: «Per noi è stato un precampionato assolutamente positivo. Lo scopo era portare i giocatori nella miglior condizione fisica possibile. Ho un gruppo di ragazzi allenabili, seri, precisi, con un ottimo approccio alla palestra e a quanto loro proposto. Adesso non posso dire se arriveremo domenica al cento per cento della condizione. Ci stiamo avvicinando. Corbett per esperienza nel campionato è come se fosse un italiano. Statisticamente in tutte le mie squadre, per scelta tecnica, in A2, la guardia americana è stato punto di riferimento offensivo e pilastro da cui parte il sistema. Obiettivi? Il mio è provare a vincere ogni partita Torino è tutta da scoprire. Avrò il piacere di giocare con tre miei ex giocatori quali Landi, De Vico e Zugno. Abbiamo voglia di giocare davanti al nostro pubblico'.