Domani sera Esposito difende la cintura

CREMONA Domani sera, alle 21 con la tradizionale elasticità di orari del mondo del pugilato, nell’ambito della manifestazione organizzata all’Allianz Cloud di Milano da Opi 82-Matchroom-Dazn, l’imbattuto campione d’Italia dei pesi welter cremonese Nicholas Esposito (14-0 con 5 ko) difenderà per la prima volta il titolo contro Emanuele Cavallucci (12-3-1 con 4 ko) sulla distanza delle dieci riprese. Il clou, sarà invece Daniele Scardina (19-0 con 15 ko) ad affrontare Jurgen Doberstein (26-4-1 con 7 ko) per il vacante titolo intercontinentale Wbo dei pesi supermedi, sempre sulla distanza delle dieci riprese. L’attesissima boxing night sarà trasmessa in diretta da Dazn.