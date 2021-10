Vanoli, domenica con la Fortitudo ci sarà McNeace

CREMONA - «Non so se vinceremo ma lavoreremo come i pazzi per farvi divertire». È il messaggio che lancia coach Paolo Galbiati ai tifosi della Vanoli. Domenica al PalaRadi arriva la Fortitudo Bologna e c’è voglia di riscattare le brutta prestazione offerta a Mestre contro la Reyer Venezia. E ci sarà un'arma in più.

«Abbiamo lavorato bene e per la prima volta al completo. Anche Jamuni McNeace si è allenato, sperando che possa recuperare al massimo e in fretta. Lo abbiamo tesserato ufficialmente. È da mesi che non si allena. Vedremo... Per tutti c’è stato tempo per mettere più minuti nelle gambe. Siamo in ritardo, lo sappiamo, è un po’ come essere a metà prefazione, solo che siamo a ottobre. Dopo lo schiaffone preso contro la Reyer c’è voglia di fare qualcosa in più. L’impatto duro con la stagione ci è servito. Harris è un ragazzo eccezionale, che ha grande umiltà. Il salto dalla GLeague è sempre complicato. Lui a Mestre ha giocato la seconda gara con la squadra. Di solito la seconda partita per un rookie arriva in agosto... Non faccio promesse. Posso solo dire che la squadra sta lavorando tanto. È un gruppo che si sta formando e che può fare una pallacanestro divertente. Ha però bisogno di sostegno, da parte di tutti, anche di un palazzetto che lo spinga».