Super Esposito difende il titolo italiano, battuto Cavallucci

MILANO - Nicholas Esposito batte Emanuele Cavallucci ai punti e si conferma campione italiano dei pesi welter nella manifestazione organizzata all’Allianz Cloud di Milano da Opi 82-Matchroom-Dazn. Un incontro sul filo dell'equilibrio ma con il pugile cremonese sempre un passo avanti. Dieci riprese sudate in cui ha avuto la meglio l'energia e la boxe spettacolare di Esposito che anche questa volta ha chiuso vincitore. In carriera sono 15 successi in altrettanti incontri. 'Mi piace divertire la gente, sono contento di questo risultato che mi sono meritato'.