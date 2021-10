Primo successo per la Vanoli

CREMONA - Primo successo della Vanoli nel campionato 2021-2022. Dopo l’esordio difficile a Mestre contro la Reyer Venezia, Cremona ha battuto nettamente al PalaRadi la Fortitudo Bologna.

Giuseppe Poeta

Alla Vanoli è bastato un primo quarto giocato alla grande, in velocità e chiuso 24-11 per poi poter gestire l’incontro contro gli emiliani, in grande difficoltà anche per la mancanza di un playmaker di ruolo. Buono l'esordio di McNeace della Vanoli autore di una prestazione importante. Il miglior marcatore dell’incontro è stato Cournooh con 18 punti.

Alla fine il risultato del 94-78 e la logica conclusione di un match dominato dalla squadra di coach Galbiati.

Ismael Sango