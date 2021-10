Violenza, ceffone al dirigente: gara sospesa

SAN GIOVANNI IN CROCE - Si è chiusa alla fine del primo tempo, la sfida tra Psg e Marmirolo a causa di un gesto antisportivo dell’allenatore ospite Giuseppe Piccozzoli, squalificato, che ha colpito con un ceffone il dirigente locale Angelo Cirelli. Quest’ultimo aveva invitato Pizzoccoli a non entrare nella zona degli spogliatoi e del campo in quanto squalificato. Il mister mantovano ha risposto con uno schiaffo. Da lì ne è nato un parapiglia che ha coinvolto anche altri dirigenti locali e ospiti, fortunatamente sono volate solo parole grosse e qualche spintone, ma non ci sono stati episodi di violenza. L’arbitro Matteo Donghi della sezione di Chiari, sentiti i giocatori locali ha preferito sospendere la partita che in quel momento era sullo 0 a 1. Il giudice sportivo, dopo aver letto il referto, deciderà se far rigiocare la partita o assegnare la vittoria a tavolino.