Cremonese, squadra più vecchia ma più giovane...

CREMONA - La Cremonese è una squadra che corre, sviluppa gioco e forse proprio per questo è una delle più giovani dell’intera serie B. Per quanto riguarda l’utilizzo degli Under 23, quelli che poi riconoscono il premio dalla Lega, i grigiorossi si stanno giocando il primo posto con il Crotone. Sono 2.720 minuti di utilizzo di giovanissimi.

In generale come rosa si piazza al quinto posto con il Cittadella. Sono 30 i giocatori nel roster e la media è quella di 25.5. La speciale classifica è stata curata nei dettagli da Transfermarkt. In prima posizione Crotone, seguito dall’altra calabrese

Ciofani il più vecchio mentre Frey è il più giovane Solamente 5 over 30 e sei Under 20

Cosenza. Terza piazza per il Brescia, poi la Spal e proprio Cremonese e Cittadella. Il Vicenza è invece la squadra più «vecchia» del campionato con 28 anni medi per una rosa di 25 elementi. I grigiorossi hanno un’età media leggermente più alta rispetto al passato, ma solamente perchè nelle stagioni precedenti in rosa sono stati conteggiati i parecchi giocatori della Primavera aggregati alla prima squadra. Nel 18-19 l’età media era 25, l’anno successivo 24.6, poi 24.7, 23.6 e ora 25.5. Effettivamente in questa stagione i giovani non sono semplici comparse ma stanno prendendo un ruolo centrale. Basti pensare alle ultime reti realizzate da Zanimacchia (23), Fagioli (20) e Vido (24) e alle prove di spessore del difensore Okoli (20), del portiere Carnesecchi (21), Gaetano (21), Valeri (22).

All’interno della rosa grigiorossa il giocatore più datato risulta Daniel Ciofani con i suoi 36 anni, mentre il più giovane è Daniel Frey di 19. Interessante notare come siano solamente cinque gli over 30 anni all’interno del gruppo. Oltre al già citato Ciofani ci sono il portiere Alfonso (33), l’attaccante Di Carmine (33), i centrocampisti Bartolomei (32) e Castagnetti (31) e il terzino Crescenzi (30).

Tanti gli Under 20 tra cui giocatori che ormai stazionano nell’undici titolare. Si tratta di Nicolò Fagioli e Caleb Okoli che hanno vent’anni esatti. Con loro anche il portiere Ciezkowski e l’attaccante Zunno che non hanno ancora trovato spazio. Due i 19enni: il difensore centrale Christian Dalle Mura e il terzino destro Daniel Frey.

VISUALIZZA LA GRAFICA DELLE ETA' DELLA SERIE B