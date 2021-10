Pizzighettone e Piadena si prendono i derby

CREMONA - Un derby teso e combattuto prende la strada di Pizzighettone, che si mantiene primo imbattuto nel campionato di C Gold. Per l’Impresa Tedeschi resta il rammarico di non aver monetizzato almeno un paio di possessi che avrebbero potuto girare l’esito della gara.

SANSEBASKET 54

PIZZIGHETTONE 56

Impresa Tedeschi Sansebasket Cremona: Feraboli, Marelli 15, Risari ne, Tedeschi ne, Bertoglio ne, Penna ne, Ariazzi 6, Boccasavia 14, Olivieri 9, Marchetti 3, Ferrari 2, Speronello 5. All. Vencato.

Mazzoleni Pizzighettone: Gorreri ne, Ndiaye 10, Severgnini 4, Belloni 2, Bassani 9, Foresti 11, Biondi ne, Pagetti ne, Mainardi ne, Tolasi 3, Manini 14, Jelic 3. All. Giubertoni.

Arbitri: Vincenzi e Bernardelli di Mantova.

Parziali: 18-18, 36-32, 50-43.

Mvp: Manini.

Soresina Primo successo stagionale per la MgKvis Piadena che sbanca il PalaStadio di Soresina in un derby intenso e giocato alla pari fino alla fine.

SORESINA 66

PIADENA 80

Puli-Sistem Soresina: Bandera ne, Innocenti 6, Pala 4, Roljic 19, G. Cremaschi 7, Russo ne, Baldi 5, M. Cremaschi 14, Gusperti ne, Maghet 11, Grassi ne, Assui ne. All. Castellani.

Mg.KVis Piadena: Ferrazzi 3, Zugno 10, Gallo 2, Boffelli 14, Zacchigna 5, Cavagnini, Zanetti 2, Avanzini 8, Forte 23, Filahi 13. All. Baiardo.

Arbitri: Cantarini di Cremona e Rancati di Lodi.

Parziali: 15-18, 27-37, 48-56.

Mvp: Forte.