Crema di nuovo sconfitto: a Breno finisce 2-1

BRENO - Quarta partita persa su sei per il Crema, che è uscito sconfitto dal campo di Breno per 2-1. I padroni di casa sono stati salvati dal proprio portiere, Tota, autore di quattro parate mostruose, due per tempo. La prima frazione si è chiusa a reti bianche, dopo il brivido del gol annullato a Mauri per fuorigioco al 34'. Nella ripresa, dopo pochi minuti i bresciani sono passati subito in vantaggio con lo stesso Mauri, ma sono stati riacciuffati al 27' da Ferretti. Il pari è durato giusto un giro d'orologio: a firmare il definitivo 2-1 è stato Mondini, sugli sviluppi di una palla inattiva. L'ennesimo gol della stagione nerobianca subito da calcio da fermo. Stavolta la prestazione c'è stata, ma il risultato non è comunque arrivato.