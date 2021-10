Sinfonia Vanoli, Varese dominata (94-78) e secondo sigillo

CREMONA - Gioca una grande partita la Vanoli contro una formazione temibile come le Openjobmetis Varese. Ancora priva del capitano Peppe Poeta, la squadra di coach Paolo Galbiati è entrata in campo molto determinata e sin dalle prime battute del match ha messo alle corde la formazione ospite. Con Spagnolo ed Harris in evidenza, la Vanoli ha subito allungato chiudendo il primo quarto avanti 29-18 e tenendo a freno la verve della stella ospite Alessandro Gentile. Cremona non si è scomposta nemmeno quando a metà secondo quarto Spagnolo ha commesso il terzo fallo personale ed è stato richiamato in panchina. Il divario non è mai andato sotto le 8-9 lunghezze (43-33 all'intervallo lungo) e addirittura è aumentato progressivamente a favore dei biancoblu cremonesi che nel terzo quarto hanno messo al sicuro il risultato. E' finita col punteggio di 94-78, secondo successo stagionale della Vanoli che sabato prossimo giocherà ancora tra le mura amiche ospitando Brindisi alle ore 20.