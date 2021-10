Vanoli, Cournooh da record

CREMONA - Tanti picchi, ma una sola certezza: David Cournooh. Le prime quattro giornate di campionato della Vanoli regalano già un bilancio interessante da verificare attraverso le statistiche individuali.

Al di là di tutte le varie voci, quella che le riassume tutte di fatto è quella della «valutazione» e proprio lì si trovano i giocatori più utili, quelli che sanno fare bene tante cose. È il caso di Cournooh che si conferma il migliore con 63, nettamente in vantaggio su Jamuni McNeace (42) e Tres Tinkle con 41. Jalen Harris si conferma il re dei bomber con 62 punti realizzati in quattro partite. Dietro di lui il solito Cournooh con 59 e poi appaiati Matteo Spagnolo e Tinkle con 46. Il più preciso da tre punti è il bambino d’oro Spagnolo con il 60%, per lui questa media vale anche la terza piazza in tutta la serie A alle spalle di Diego Flaccadori di Trento e Alessandro Zanelli di Brindisi. com Miller a essere il peggiore con un poco brillante -25.