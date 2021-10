Per il Crema è crisi nera, quinto ko in sette partite

CREMA - Crisi nera, crisi nerobianca: chiamatela come volete ma tant’è. Del resto se si arriva al termine della gara senza aver tirato una sola volta nello specchio della porta avversaria, a quali definizioni ci si può aggrappare?

Il Crema alza bandiera bianca anche al cospetto di un’onesta ma per nulla trascendentale Olginatese. Decisivo un rigore concesso con troppa superficialità al 17’ del primo tempo. Da lì in poi, solo un’occasionissima fallita da Ferretti e poco, pochissimo, altro. Migliore in campo, ancora una volta, Ziglioli, autore di una parata da fantascienza eppure inutile ai fini del risultato.